Gastgeber Japan hat Gold im Softball gewonnen. Die Japanerinnen bezwangen im Finale in Yokohama den Rekordsieger USA 2:0 und krönten sich zum zweiten Mal nach 2008 in Peking zu Olympiasiegerinnen. Im Endspiel reichten die Runs von Yamato Fujita und Yu Yamamoto zum knappen Erfolg über die USA, die ihr viertes Gold nach 1996, 2000 und 2004 verpassten. Am letzten Spieltag der Vorrunde hatten die USA die Japanerinnen am Montag noch mit 2:1 bezwungen. Im Spiel um Platz drei sicherte sich Kanada durch ein 3:2 gegen Mexiko Bronze. Softball gehörte erstmals seit 2008 wieder zum olympischen Programm. Für Paris 2024 wird die in Japan extrem beliebte Sportart wieder gestrichen. Bei den Baseballern, die am Mittwoch ins Turnier starten, sind die USA hochfavorisiert.