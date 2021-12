Ski-Freestylerin Emma Weiß aus Albstadt hat sich beim zweiten Aerials-Weltcup im finnischen Ruka die Teilnahme an den Olympischen Spielen (ab 4. Februar 2022) gesichert. Die 21-Jährige belegte Rang elf, nachdem sie beim Saisonauftakt am Vortag auf Platz 15 gelandet war. Mit zwei Weltcupplatzierungen unter den ersten 15 erfüllte sie damit die nationale Olympianorm. Weiß hatte sich im vergangenen Jahr mit einem überraschenden zweiten Rang in Ruka und Gesamtrang fünf im Weltcup in der erweiterten Weltspitze etabliert. Die vergangenen Tage hatte sie in Quarantäne verbracht, nachdem sie bei der Anreise trotz vollständigen Impfschutzes positiv auf das Coronavirus getestet worden war.