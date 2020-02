Dreifach-Erfolg in Altenberg

Die deutschen Skeleton-Männer haben bei der WM in Altenberg einen Dreifach-Erfolg geschafft. Ausgerechnet Christopher Grotheer holte am Freitag Gold, der Oberhofer war nur Ersatzmann und hatte in diesem Winter keinen Weltcup bestritten. Dahinter komplettierten Axel Jungk (Oberbärenburg) und Alexander Gassner (Winterberg) das Podest, nur fünf Hundertstel trennten das Trio.