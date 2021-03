Die Französin Stéphanie Frappart leitet als erste Schiedsrichterin ein WM-Qualifikationsspiel der Männer. Schon an diesem Sonntag folgt die nächste Frau als Spielleiterin, in der Partie zwischen Österreich und Färöer.

Stéphanie Frappart hat als erste Schiedsrichterin ein WM-Qualifikationsspiel der Männer geleitet. Die Französin pfiff am Samstag das 2:0 der Niederlande gegen Lettland. "Stephanie Frappart schreibt mehr Geschichte", twitterte der Weltverband Fifa und gratulierte der 37-Jährigen. Frappart hatte unter anderem 2019 das WM-Finale der Frauen sowie Spiele in der Champions League und der Europa League der Männer geleitet.

Schon an diesem Sonntag folgt die nächste Frau als Spielleiterin eines WM-Qualifikationsspiels: Die Ukrainerin Kateryna Monsul ist für die Partie zwischen Österreich und Färöer in Wien angesetzt worden. Die 39-Jährige war unter anderem Referee beim WM-Finale der Frauen 2015. "Sie haben in den vergangenen Jahren sehr hart gearbeitet und diese Ernennungen sind eine Anerkennung für die gute Arbeit, die sie geleistet haben", sagte der Chef der Fifa-Schiedsrichterkommission, Pierluigi Collina aus Italien.

Zuletzt hatten vermehrt Frauen Premieren-Einsätze bei internationalen Männer-Spielen gefeiert. Die Brasilianerin Edina Alves Batista und ihre Assistentinnen Neuza Back und Mariana de Almeida waren bei der jüngsten Club-WM in Katar zum Einsatz gekommen. In der Concacaf-Zone agierten am vergangenen Mittwoch die Mexikanerinnen Karen Díaz Medina als Schiedsrichterassistentin und Francia González als Vierte Offizielle beim Spiel zwischen Suriname und den Cayman-Inseln.