Beim FC Schalke 04 gibt es im Kreis der U23-Mannschaft aus der Regionalliga einen dritten Coronavirus-Fall. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wurde bei der zweiten Testreihe eine weitere Person positiv getestet. Sie befindet sich in häuslicher Quarantäne. Um wen es sich handelt, gab der Verein nicht bekannt. Getestet wurden jeweils Spieler, Trainerteam und Betreuerstab. Nachdem bereits die erste Testreihe Anfang der Woche zwei Covid-19-Infektionen aufgedeckt hatte, war der Start des regulären Trainingsbetriebs des U23-Teams bis auf Weiteres verschoben worden. Die Schalker Profimannschaft startet am 31. Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison. Auch sie beginnt mit einem Corona-Test.