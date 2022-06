Der runderneuerte Kader der Roten Raben Vilsbiburg nimmt Gestalt an: Mittelblockerin Yeisy Soto, 26, schließt sich den Erstliga-Volleyballerinnen an. Die Kolumbianerin war zuletzt Kapitänin beim französischen Champions-League-Team Beziers Volley. Sie suche bewusst eine neue Herausforderung in einem Land, das sie nur von internationalen Spielen auf Klubebene kenne, ließ sie wissen. "Sprunggewaltig, schnellkräftig und variabel", so wird sie von Trainer Florian Völker skizziert. Nach Außenangreiferin Suvi Kokkonen(Finnland), Mittelblockerin Avery Heppell (Kanada) und Zuspielerin Wilma Rivera (Puerto Rico) ist Soto der vierte Sommerzugang.