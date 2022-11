Jessica von Bredow-Werndl hat beim Reitturnier in Stockholm das Top-Ten-Finale gewonnen. Die 36 Jahre alte Dressurreiterin aus Aubenhausen gewann wie im Vorjahr die Kür-Prüfung in der schwedischen Hauptstadt. Die zweimalige Dressur-Olympiasiegerin setzte sich am Sonntag mit ihrem Pferd Dalera mit 88,760 Prozent durch. Auf Platz zwei kam Isabell Werth aus Rheinberg mit Quantaz (85,360) vor dem Schweden Patrik Kittel mit Touchdown (83,660). Der einmal im Jahr gerittene Wettbewerb ist für die zehn Besten der Weltrangliste. Von Bredow-Werndl führt in diesem Ranking, obwohl sie zwischenzeitlich eine sechsmonatige Baby-Pause eingelegt hatte. Beim Weltcup-Turnier in Madrid hatte Tags zuvor Frederic Wandres die Kür gewonnen. Der Reiter aus Haben bei Osnabrück siegte am Samstag im Sattel von Duke of Britain (84,830) vor Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle (80,035).