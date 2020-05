Was man in diesem Buch nicht lernt: viel Neues über den Fußball. Was man lernt: wie wichtig es ist, einen guten Taxifahrer zu kennen, vor allem in Neapel. Wo es in Rom das beste Eis gibt. Wo es die zweitbesten Falafel der Welt gibt. Was sich im Rijksmuseum in Amsterdam außer der "Nachtwache" von Rembrandt lohnt. Und warum einem in Lissabon die Tränen kommen müssen. Marcel Reif führt durch 22 europäische Städte, durch geheime Gassen, über Flohmärkte, einmal, in Istanbul, sogar in den Untergrund. Besonders leidenschaftlich führt er einen in Cafés, Restaurants und Bars. Es geht darum, Europa in seiner Vielfalt zu genießen (um so zu genießen wie Reif, schadet es nicht, etwas Kleingeld in der Hosentasche bei sich zu tragen). Gerade in Zeiten, in denen der Fußball durch Geisterspiele unerreichbar geworden ist, ist dieses Buch ein Appetizer. Es weckt Sehnsüchte: nach großen Fußball-abenden, vor allem aber danach, endlich wieder mit Freunden gut essen sowie zu viel und doch stilvoll trinken zu gehen.

Marcel Reif mit Patrick Strasser: Auswärtsspiel. Meine schönsten Reisen durch Fußball-Europa. Edition Michael Fischer. 2020. 18 Euro.