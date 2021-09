Die SpVgg Unterhaching verliert gegen Illertissen zum vierten Mal in Serie - und rutscht in der Tabelle weiter ins Mittelfeld ab.

Von Jonas Kraus

Schon vor Anpfiff lief es bei der SpVgg Unterhaching am Freitagabend nicht so richtig rund. Als die Spieler auf den Platz kamen, lief auf der Videoleinwand eine Botschaft von Karim Adeyemi ein. Der 19-Jährige spielte bis 2018 in Unterhaching, wechselte nach Salzburg und erhielt nach vielen Toren sogar eine Einladung von Nationaltrainer Hansi Flick. Der Stürmer sollte seinem ehemaligen Team nun also ein paar aufbauende Worte mit auf den Weg geben - nach zuletzt drei sieglosen Ligaspielen keine schlechte Idee. Nur: Der Ton funktionierte nicht. Hachings Spieler und 1000 Zuschauer im ausverkauften Sportpark hörten nichts.

Ob die Münchner Vorstädter mit reibungsloser externer Motivation gewonnen hätten, ist Spekulation. Geschadet hätte sie sicher nicht, denn Haching verloren nach durchwachsener Leistung 0:2 gegen den FV Illertissen und rutschte weiter ins Tabellenmittelfeld der Regionalliga Bayern ab. "Ich habe beim Aufwärmen schon gemerkt, wie die Spieler mental am Ende waren nach den ganzen englischen Wochen", sagte Trainer Sandro Wagner nach dem Spiel.

Die Anfangsphase gehörte dann auch den Gästen. Im Unterhachinger Tor hatte Hannes Heilmair gleich zweimal die Gelegenheit sich auszuzeichnen. Der 17-Jährige gab sein Regionalliga-Debüt - Trainer Wagner setzte dafür den angeschlagenen Alex Weidinger auf die Bank, der unter der Woche beim 4:5 in Schalding böse gepatzt hatte. Den Rückstand aber verhinderte auch Heilmair nicht. In der 33. Minute tankte sich Illertissens Yannick Glessing durch und zog entschlossen ab.

Unterhaching erarbeitete sich danach mehrere Möglichkeiten; die beste hatte Julien Richter, dessen Distanzschuss an den Pfosten klatschte (57.). Illertissen verlegte sich aufs Kontern und kam immer wieder durch, das Fehlen des gelb-gesperrten Verteidigers Markus Schwabl machte sich bemerkbar. In der Nachspielzeit warfen die Hachinger alles nach vorne - und wurden bestraft. Illertissen spielte einen Gegenangriff sauber zu Ende, Philipp Boyer erzielte das 2:0. Nach einer anschließenden Rudelbildung musste Hachings Felix Göttlicher noch mit Gelb-Rot vom Platz. "Ich freue mich jetzt auf eine ganz normale Trainingswoche", sagte Wagner nach dem gebrauchten Hachinger Abend.