Der Belgier Wout van Aert hat die 111. Auflage des Rad-Klassikers Mailand-Sanremo gewonnen. Der 25-Jährige holte sich am Samstag nach 305 Kilometern den Sieg im Sprint gegen den französischen Vorjahressieger Julian Alaphilippe. Das Duo hatte sich gut sechs Kilometer vor dem Ziel beim Anstieg zum Poggio abgesetzt und einige Sekunden Vorsprung ins Ziel gerettet. Van Aert hatte am vergangenen Wochenende schon das italienische Eintagesrennen Strade Bianche gewonnen.

Dritter wurde der Australier Michael Matthews vom deutschen Sunweb-Team, gefolgt vom dreimaligen Weltmeister Peter Sagan (Slowakei/Bora-hansgrohe). Deutsche Fahrer spielten bei der Entscheidung keine Rolle. Das Rennen war wegen der Corona-Pandemie vom Frühjahr in den Hochsommer verlegt worden. Auch die Strecke musste stark verändert werden. Allein die 130 Kilometer lange Fahrt an der Ligurischen Küste musste wegen der Tourismus-Saison in Italien entfallen. Außerdem musste kurzfristig noch eine Umleitung eingebaut werden: Die heftigen Unwetter in Alessandria in den vergangenen Tagen machten eine Ortsdurchfahrt unmöglich, wodurch die Distanz von 299 auf 305 Kilometer anwuchs. Dies ist ein Rekord in der langen Geschichte des Rennens.