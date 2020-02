Der Hamburger SV darf erstmals kontrolliert Pyrotechnik im eigenen Stadion abbrennen. Die Genehmigung für eine einmalige Ausnahme an diesem Samstag beim Heimspiel gegen Karlsruhe erteilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag: "Nach behördlicher Genehmigung durch die zuständigen Stellen in Hamburg hat die Kommission Prävention & Sicherheit & Fußballkultur des DFB den Antrag bewilligt", teilte der Verband mit. Vor dem Anpfiff dürfen "im Volksparkstadion zehn Rauchtöpfe außerhalb der Zuschauerbereiche unter Aufsicht einer Fachfirma kontrolliert abbrennen". Die Aktion soll ein Test sein, inwieweit Fans künftig auf unkontrolliertes Abbrennen von Feuerwerkskörpern im Zuschauerbereich verzichten. Der HSV setzt sich seit längerem für kontrollierte Pyro-Aktionen ein. Die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen unterliege allerdings "auch weiterhin der Einzelfallprüfung", betonte der DFB.