Die Deutsche Fußball Liga (DFL) will das Thema Nachhaltigkeit in der Lizenzierungsordnung verankern. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss sollen die 36 Klubs der Bundesliga und 2. Liga im Dezember als Reaktion auf die Handlungsempfehlungen der Taskforce Zukunft Profifußball fassen. Das teilte die DFL am Donnerstag mit. Zu Beginn des neuen Jahres soll es zunächst eine Pilotphase geben. Nach einem Übergangszeitraum will die DFL das Thema im Frühjahr 2023 dann erstmals in die lizenzierungsrelevante Bewertung einfließen lassen.

"Es ist meines Wissens weltweit einzigartig, dass eine Liga so etwas macht", sagte Christian Pfennig, Mitglied der DFL-Geschäftsleitung: Deshalb ist es richtig, das einmal zu testen, um es dann scharf zu stellen." Welche konkreten Nachhaltigkeitskriterien bei der Beurteilung herangezogen, welche Anreize für die Klubs geschaffen und welche Sanktionen bei Fehlverhalten ausgesprochen werden sollen, ist bislang noch offen. Diese werden laut DFL in den kommenden Monaten unter Einbeziehung der Vereine erarbeitet.