Eishockey-Profi Nico Sturm hat einen erfolgreichen Start in die Play-offs der nordamerikanischen NHL verzeichnet. Mit Colorado Avalanche gewann Sturm das Achtelfinal-Auftaktspiel gegen die Nashville Predators 7:2, allein im ersten Drittel erzielte Colorado fünf Treffer. Sturm blieb ohne Scorerpunkt. Das zweite Spiel in der Best-of-seven-Serie findet in der Nacht zu Freitag statt. Die Calgary Flames gewannen 1:0 gegen Dallas, die Washington Capitals setzten sich im ersten Spiel der Serie gegen die Florida Panthers durch, Pittsburgh siegte nach Verlängerung gegen die New York Rangers.