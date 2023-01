Der ehemalige Bundesliga-Profi Patrick Helmes wird Trainer der Sportfreunde Siegen. Wie der Fußball-Oberligist via Instagram mitteilte, tritt der 38-Jährige mit sofortiger Wirkung die Nachfolge des kurz vor Weihnachten zurückgetretenen Lirian Gerguri an. Für Helmes ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Der einstige Torjäger, der in seiner Zeit beim 1. FC Köln, Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg insgesamt 177 Erst- und Zweitligaspiele bestritt, war von 1992 bis 1997 und von 2000 bis 2005 für die Sportfreude aktiv. Erfahrungen als Coach sammelte der Fußballlehrer bisher bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln, bei Rot-Weiß Erfurt, beim Nachwuchs von Bayer Leverkusen, bei Admira Wacker Mödling und Alemannia Aachen.