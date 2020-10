Fabian Rießle hat seinen Titel als deutscher Meister der nordischen Kombinierer verteidigt. Der 29-jährige Freiburger setzte sich am Samstag in Oberstdorf vor Vinzenz Geiger (Oberstdorf) und Jacob Lange (Kiefersfelden) durch. Für Rießle war es der dritte Titelgewinn in Folge. Jenny Nowak sicherte sich den ersten deutschen Meistertitel in der Kombination der Frauen überhaupt. Die 18-Jährige gewann vor Emilia Görlich und Svenja Würth, die nach dem Skispringen am Samstag noch geführt hatte.