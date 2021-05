Joachim Löw holt offenbar Thomas Müller in die Nationalelf zurück. Wie die Bild ohne Quellen-Angabe berichtet, wird der Weltmeister von 2014 im Aufgebot der DFB-Auswahl für die EM in diesem Sommer stehen. Ob auch Mats Hummels zurückkehrt, der wie Müller und Jérôme Boateng von Löw im März 2019 aus der Nationalteam aussortiert worden war, ist weiter unklar. Löw hatte am Rande des DFB-Pokalfinals am Donnerstag in der ARD betont, dass er seine Entscheidung erst am Mittwoch bei der Nominierung der insgesamt 26 EM-Spieler verkünden wird. Sein 100. und bisher letztes Länderspiel hatte Müller im November 2018 bestritten. Der Bundestrainer hatte die Ausbootung damit begründet, nach der WM-Enttäuschung 2018 und dem folgenden Abstieg aus der besten Gruppe der Nations League einen personellen Neuanfang einleiten zu wollen. Die Kritik an dieser Entscheidung riss nie ab. Angesichts vieler durchwachsener Leistungen und offensichtlicher Probleme in der Team-Hierarchie war besonders der Ruf nach einer Rückkehr des Führungsspielers Müller, 31, nie verstummt.

Löw hatte Müller wie Hummels und Boateng zunächst persönlich erklärt, grundsätzlich nicht mehr auf sie zu setzen, diese kategorische Haltung aber nach langem Zögern schon modifiziert und seinen Sinneswandel damit begründet, dass sich die junge Nationalmannschaft in der Coronazeit nicht wie erhofft entwickeln konnte.