Von Christopher Gerards

Auf dem Weg zu seinem ersten Tor in einer neuen Liga hatte Mario Götze einen langen Lauf hingelegt. Sein Team hatte den Ball im Grunde schon verloren, doch plötzlich beschleunigte Götze, der aus der Mitte des Spielfelds nach vorne gelaufen war, noch einmal und lief dem Ball hinterher, den ein Zwolle-Spieler zu kurz zum Torwart zurückgespielt hatte. Zwei Ballkontakte brauchte Götze: Den Ball schnappen und am Torwart vorbeiziehen, eins; mit dem Außenrist ins Tor hineinschießen, zwei. Dann konnte er über das 1:0 in der neunten Minute jubeln. Beim TV-Sender NOS verlieh Roger Schmidt, der Trainer von PSV Eindhoven, dem Treffer das Attribut, das er verdiente: "Es war ein schlaues Tor."

Wenn nachher von einem "Traumdebüt" für Mario Götze geschrieben wurde, dann war das ein bisschen viel Superlativ, es war schließlich ein relativ gewöhnliches Ligaspiel der PSV, die nicht gegen Real Madrid antreten musste, sondern gegen PEC Zwolle, den Tabellenneunten der niederländischen Liga. Aber für Götze war es ein sehr ordentliches erstes Spiel, das hatte er beim 3:0 seines neuen Teams an diesem Sonntag definitiv gezeigt.

Er sei "glücklich, wieder auf dem Platz zu stehen", sagte Götze, 28, im Fernsehen, "das war sehr, sehr wichtig für mich nach den letzten Wochen und Monaten". Wieder Fußball spielen zu wollen, ist ja eines der Themen gewesen, über die er bei seiner Vorstellung vor eineinhalb Wochen geredet hatte. 30 Minuten hatte er bei Borussia Dortmund wettbewerbsübergreifend in diesem Jahr nur gespielt, mal drei, mal zehn, mal elf Minuten. Nun wurden es an einem Tag 67 Minuten, zumeist in einer offensiven Position auf der rechten Seite. Dass Götze überhaupt von Anfang an spielte, war dabei durchaus überraschend: Sein letztes Pflichtspiel hatte er vor fünf Monaten absolviert. Schmidt sagte dazu, dass Götze eben spielen müsse, um in eine gute Verfassung zu kommen.

Es ist nicht so, dass die Offensive der PSV ohne Götze nicht konkurrenzfähig wäre. In Donyell Malen, Cody Gakpo, Mauro Junior und Mohamed Ihattaren finden sich dort viele Talente. Es gab sogar Diskussionen, welche Folgen Götzes Wechsel für den hochveranlagten, 18 Jahre alten Ihattaren habe. Dass Götze der Mannschaft aber etwas geben kann, zeigte sich beim 1:0 und darüber hinaus. Die Eredivisie habe "einen schlauen Spieler und einen schnellen Denker" dazubekommen, konstatierte das Algemeen Dagblad. Und mit Blick auf die Talente im Kader fand die Zeitung: "Wenn sie dafür offen sind, können sie diese Saison viel lernen von jemand, der schon in der internationalen Spitze gewesen ist." Wo Kollegen Fehlpässe spielten, zeigte Götze jedenfalls seine Ballsicherheit. Einmal befreite er sich mit einem Tunnel aus der Bedrängnis, eine Aktion, die keineswegs ein Trick um des Tricks willen war, sondern technisch fein und gewinnbringend zugleich. "Er hat ein gutes Spiel gemacht, es war ein sehr guter Start hier", lobte Schmidt.

Neben Mario Götze waren zwei weitere deutsche Spieler am Sieg beteiligt, Timo Baumgartl, ehemals beim VfB Stuttgart, und Philipp Max, kürzlich noch beim FC Augsburg. Max bereitete mit einem Pass in die Mitte das 2:0 von Gakpo vor, rutschte aber in einer anderen Szene aus, die einen gefährlichen Zwolle-Angriff einleitete. Baumgartl grätschte daraufhin in letzter Instanz und verursachte einen Elfmeter, den der aus Leipzig ausgeliehene Torwart Yvon Mvogo aber hielt.

Und es gab noch eine weitere Geschichte um einen prominenten früheren Bundesligaprofi an diesem Spieltag: Ein Mann, der sich beim Comeback zu Saisonbeginn verletzt hatte, wurde in Groningen nach 76 Minuten eingewechselt. Sein Name: Arjen Robben.