Die deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Dortmund können wie geplant stattfinden. Wie der Verband DLV mitteilte, haben die zuständigen Behörden die Sicherheits- und Hygienekonzepte für die Titelkämpfe am 20. und 21. Februar in der Westfalenhalle abgesegnet. Sie finden mit stark reduziertem Starterfeld und ohne Zuschauer statt. Sie seien "ein wichtiger Baustein im Vorbereitungsprozess auf die Olympischen Spiele in Tokio", sagte DLV-Generaldirektor Idriss Gonschinska. Zudem sind sie die letzte Qualifikationschance für die Hallen-EM vom 4. bis 7. März in Torun/Polen.