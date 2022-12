Die Hockey-Nationalmannschaft der Männer hat bei der Hallen-Europameisterschaft in Hamburg zum Auftakt einen Dämpfer hinnehmen müssen. Im ersten Spiel gegen Belgien reichte es für die Mannschaft von Bundestrainer Rein van Eijk am Donnerstag nur zu einem 4:4 (1:4) gegen Belgien. Die deutsche Auswahl hatte 0:1 und 1:4 zurückgelegen, sie kam aber im Schlussviertel dank Philip Schmid, Paul Doesch und Henrik Mertgens noch zu drei Treffern, nachdem van Eijk Torwart Anton Brinckman durch einen sechsten Feldspieler ersetzt und damit ein Überzahlspiel geschaffen hatte. Das zwischenzeitliche 1:1 erzielte Niklas Bruns. "Wir sind zu Beginn nicht mit der tiefen Raumdeckung klargekommen und hatten zu viele technische Fehler", kritisierte van Eijk. So steht das DHB-Team gegen die Niederlande im zweiten von fünf Gruppenspielen schon unter Erfolgszwang. Um das Finale am Sonntag zu erreichen, ist mindestens Platz zwei nötig.