Die neue Saison in der Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) beginnt am ersten Wochenende im September. Wie die Liga am Montag mitteilte, soll der erste Spieltag am 5./6. September ausgetragen werden, für den 22./23. Mai 2021 ist das Saisonfinale geplant. Die vergangene Spielzeit war aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen worden. Ob die Spiele vor Zuschauern ausgetragen werden können, wird in Absprache mit den örtlichen Gesundheits- und Ordnungsämtern entschieden. "Die zulässigen Zuschauerzahlen sind dabei von den behördlichen Vorgaben abhängig und variieren von Standort zu Standort", sagte der HBF-Vorstandsvorsitzende Andreas Thiel.