Die deutsche Futsal-Meisterschaft findet im Zeitraum vom 13. bis 16. August "an einem zentralen Ort" und "im Turniermodus" statt. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt. Es werden zwei Vorrundenpartien mit anschließendem Viertelfinale, Halbfinale und Finale ausgetragen. Eine finale Bestätigung der Durchführung wird nach Rücksprache mit den lokalen Behörden Anfang August erfolgen. Der SSV Jahn 1889 Regensburg Futsal, deutscher Meister von 2017, trifft in der Vorrunde auf die TSG 1846 Mainz-Bretzenheim und im Falle eines Weiterkommens im Viertelfinale auf den FC Meisenheim aus Rheinland-Pfalz. Die Regensburger waren in der Abschlusstabelle der abgebrochenen Saison in der Regionalliga Süd auf dem zweiten Platz hinter dem TSV Weilimdorf gelandet, der als Tabellenerster direkt für das Viertelfinale gesetzt ist und dort auf 1894 Berlin trifft.