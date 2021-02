Nach mehreren Corona-Fällen bei Inter Mailand ist die Mannschaft des italienischen Tabellenführers in Isolation. Bei Corona-Tests hatten insgesamt fünf Offizielle ein positives Ergebnis erhalten, teilte der Fußball-Klub mit, darunter sei auch Sportdirektor Piero Ausilio. Trainer und Mannschaft folgten den Vorschriften, hieß es. Das Team von Trainer Antonio Conte hatte in dieser Saison zuvor schon neun Corona-Positive in seinen Reihen. Für Aufsehen sorgte der falsch-positive Test des ehemaligen Dortmunders Achraf Hakimi im Oktober 2020, weil er deshalb nicht beim Champions-League-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach auf dem Feld stehen konnte. Am Sonntag will Inter die Mannschaft des CFC Genua empfangen. Ob die Partie wegen der Corona-Situation nun gefährdet ist, war zunächst unklar.