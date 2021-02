Die SpVgg Greuther Fürth setzt im Auswärtsspiel der zweiten Fußball-Bundesliga gegen Hannover 96 am Samstag (13 Uhr) von Beginn an auf Paul Seguin und Sebastian Ernst. Trainer Stefan Leitl kündigte am Donnerstag an, dass die beiden Mittelfeldspieler nach dem Ablauf ihrer Sperren wieder in die Startelf zurückkehren. Innenverteidiger Mergim Mavraj nach einer Oberschenkelverletzung und Offensivspieler Julian Green nach einem positiven Corona-Test werden in Niedersachsen sicher fehlen. Der Heilungsverlauf bei Mavraj sei gut, berichtete Leitl. Der 34-Jährige ist noch bis zum Freitag in der Reha und wird am Montag erneut untersucht. Green hatte schon beim 2:1 am Montag gegen Holstein Kiel gefehlt und ist aktuell noch in häuslicher Quarantäne. Wann der 25-Jährige zurückkehren kann, ist offen. Green gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte Leitl. "Wir wollen und werden bei ihm kein Risiko eingehen." Nach dem Vorrücken auf den zweiten Tabellenplatz ist die Stimmung in Fürth "natürlich hervorragend", berichtete Leitl weiter. Das Topspiel gegen Kiel habe aber "physisch und mental eine Menge Körner gekostet." Leitl peilt mit seinem Team erstmal das 50-Punkte-Ziel an. Der Klub hat nach 22 Partien 42 Zähler.