Titelverteidiger Niederlande hat bei der Fußball-EM das Viertelfinale erreicht. Die Niederländerinnen zogen durch ein 4:1 (0:0) gegen die Schweiz in die K.-o.-Phase ein. Als Zweiter der Gruppe C geht es im Viertelfinale nun aber gegen den Mitfavoriten Frankreich. Den Sieg in der Gruppe C sicherte sich Schweden. Der Olympiazweite setzte sich gegen Portugal in Leigh 5:0 (3:0) durch. Der Viertelfinal-Gegner der Schwedinnen wurde am Montag zwischen Island, Belgien und Italien ermittelt.