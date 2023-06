Der Deutsche Fußball-Bund wird bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland die vom Weltverband Fifa vorgegebenen Prämien nicht aufstocken. Das bestätigte der DFB am Montag mehreren Medien. Gemäß der Fifa-Rekordpreisgelder bekäme das DFB-Team im Falle des WM-Siegs 270 000 Dollar (252 000 Euro) pro Spielerin - der DFB insgesamt somit rund 5,8 Millionen Euro. Manuel Neuer und Co. hätten für den WM-Titel in Katar je 400 000 Euro vom DFB erhalten.

Bislang zahlte die Fifa die WM-Gelder an die nationalen Verbände, die dann eigenständig Prämien mit ihren Spielerinnen verhandelten. Diesmal gibt es für die Verbände auch ergebnisabhängige Zusatzzahlungen, und nach der kürzlich verkündeten Systemreform erhält jede WM-Spielerin erstmals mindestens 30 000 Dollar (28 000 Euro). Insgesamt schüttet die Fifa bei der Frauen-WM 110 Millionen Dollar (103 Millionen Euro) aus. Mehr als die Hälfte fließt an die Spielerinnen der 32 Teams.

Bei der WM 2019 in Frankreich betrugen die Fifa-Prämien noch lediglich 30 Millionen Dollar. Doch zum Vergleich: Bei der Männer-WM in Katar schüttete der Weltverband zuletzt rund 410 Millionen Euro Prämien aus. Laut Präsident Gianni Infantino sollen bei den Weltmeisterschaften 2026 (Männer) und 2027 (Frauen) erstmals die gleichen Beträge fließen. Der DFB hätte zuletzt für den EM-Titel 2021 pro Spielerin 60 000 Euro bezahlt.