Das wegen des Coronavirus zum ursprünglich geplanten Datum ausgefallene Finalturnier der Frauen um den deutschen Basketballpokal wird am 17. und 18. Oktober nachgeholt. Der Veranstalter BG Donau-Ries hatte bei den örtlichen Behörden ein Hygienekonzept eingereicht, das vergangene Woche von der Stadt Nördlingen akzeptiert wurde, wie der Verein bekannt gab. Das Top Four wird in der Hermann-Keßler-Halle ausgetragen. Nach aktuellem Stand hänge die Anzahl der zugelassenen Zuschauer vom Verlauf der Pandemie ab, derzeit werde mit mehr als 500 Zuschauern geplant, hieß es in der Mitteilung. Das Pokalturnier zwischen Nördlingen, Hannover, Keltern und Wasserburg bildet den Auftakt für die am 24. Oktober startende Saison 2020/21. Die beiden Halbfinals sollen am Samstag um 15 Uhr und 18 Uhr stattfinden. Das Spiel um Platz drei folgt am Sonntag um 13 Uhr, das Finale um 16 Uhr.