Rennfahrer David Schumacher hat in seinem 26. Formel-3-Rennen seine ersten Punkte in der Motorsportnachwuchsserie errungen - und das gleich mit einem Sieg. Beim achten Saisonlauf in Spielberg feierte der 19 Jahre alte Trident-Pilot einen Start-Ziel-Sieg. Der Neffe von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher und Cousin von Haas-Pilot Mick Schumacher profitierte von der Reverse-Grid-Regel, laut der die Top-12 des Rennens vom Samstagvormittag in umgekehrter Reihenfolge starten. Schumacher hatte diesen Lauf zunächst auf Rang 17 beendet, wegen nachträglicher Strafen gegen mehrere Kontrahenten ergatterte er aber die Pole Position für Lauf zwei.