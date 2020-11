Rennfahrer Mick Schumacher wahrt im Saison-Endspurt der Formel 2 seine Chancen auf den ersten Titel in der Nachwuchs-Motorsportserie. Der 21 Jahre alte Prema-Pilot sicherte sich am Sonntag im Sprintrennen von Bahrain Rang sieben, sein einziger verbliebener Konkurrent Callum Ilott verpasste die Punkteränge. Der Brite hatte nach einem Duell mit dem Deutschen den Frontflügel seines Wagens beschädigt. Schumachers Vorsprung beträgt vor dem Finale am kommenden Wochenende an selber Stätte 14 Punkte. Noch 48 Punkte sind zu gewinnen.