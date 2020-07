Am diesem Freitag ab 12 Uhr werden bei der Europäischen Fußball-Union Uefa die Finalturniere der Champions League und der Europa League ausgelost. In der Königsklasse sind mit dem FC Bayern und RB Leipzig noch zwei Bundesligisten dabei. Vor dem Heimturnier der Europa League in Nordrhein-Westfalen sind drei deutsche Klubs im Rennen: Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg.

Wie funktioniert die Auslosung?

Es gibt je drei Ziehungen: Viertelfinale, Halbfinale - und es geht darum, wer im Endspiel "Heimteam" ist. Dabei gibt es keine Einschränkungen: keine Setzlisten, keinen Länderschutz. Das heißt: Es kann auch Duelle zwischen Teams aus dem selben Land geben, etwa Bayern und Leipzig.

Wer ist in den Lostöpfen?

In der Champions League sind Leipzig, Paris St. Germain, Atlético Madrid und Atalanta Bergamo bereits im Viertelfinale und damit sicher in Portugal dabei. Bei vier Achtelfinals stehen noch die Rückspiele aus: Die Bayern müssen gegen Chelsea ran (Hinspiel 3:0), Manchester City gegen Real Madrid (2:1), Barcelona gegen Neapel (1:1) sowie Juventus Turin gegen Lyon (0:1).

In der Europa League ist noch kein Achtelfinale beendet. Leverkusen steht nach dem 3:1 im Hinspiel bei den Glasgow Rangers mit einem Bein im Viertelfinale. Wolfsburg unterlag Schachtjor Donezk 1:2, Frankfurt droht nach der Heimpleite gegen Basel (0:3) das Aus. Manchester United (5:0 in Linz) ist quasi durch, dazu kommen die Sieger aus FC Kopenhagen gegen Basaksehir (0:1) und. Wolverhampton gegen Piräus (1:1). Bei Inter Mailand gegen Getafe sowie FC Sevilla gegen AS Rom stehen noch Hin- und Rückspiele aus.

Wo wird gespielt?

Das K.-o.-Turnier der Champions League findet in Lissabon statt, alle Duelle werden in einem Spiel entschieden. Spielorte sind das Benfica-Stadion, wo auch das Finale steigt, und das Estadio Jose Alvalade von Sporting. Für die Achtelfinal-Rückspiele sind Porto und Guimaraes im Gespräch.

Die Europa League trägt ihr Blitzturnier in Köln (Endspiel), Duisburg, Düsseldorf und der Arena von Schalke 04 aus. Wo die Achtelfinals stattfinden, ist offen.

Wann wird gespielt?

Die Achtelfinal-Rückspiele der Champions League sind für 7./8. August angesetzt, die Viertelfinals für 12. bis 15.8, die Halbfinals für 18./19.8., das Endspiel für Sonntag, den 23.8. Alle Spiele beginnen um 21 Uhr. Die Achtelfinals der Europa League finden am 5./6.8. statt, die Viertelfinals am 10./11.8., die Halbfinals am 16./17.8. und das Endspiel am Freitag, 21.8. (alle 21 Uhr).

Wer ist Favorit?

"Für mich sind die beiden großen Titel-Anwärter Bayern und ManCity", sagte Jürgen Klopp, der mit Titelverteidiger Liverpool im Achtelfinale an Atlético gescheitert ist. In der Europa League gilt das formstarke Manchester United als heißer Kandidat.

Welche Neuerungen gelten?

Die Klubs können bis zu drei neue Spieler melden, sofern diese seit Februar national spielberechtigt sind. Trainer können fünf Wechsel vornehmen, in der Verlängerung ist ein weiterer Tausch möglich.