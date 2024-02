Frankreichs frühere Fecht-Weltmeisterin Ysaora Thibus ist unter Dopingverdacht geraten und muss das Aus für die Florett-Wettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Paris fürchten. Der französische Verband suspendierte die 32-Jährige bis auf Weiteres, nachdem die Analyse ihrer Dopingkontrolle beim Weltcup Mitte Januar in Paris "ein abnormales Ergebnis" ergeben hatte. In der auffälligen Probe wurde Ostarin nachgewiesen, das von der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) in ihrer Verbotsliste als Anabolikum eingestuft wird.