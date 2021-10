In der Fußball-Regionalliga müssen erneut Spiele wegen Corona-Infektionen verschoben werden: die für Samstag und Dienstag angesetzten Partien des FC Schweinfurt gegen Buchbach und bei der SpVgg Unterhaching. Der Verein meldete Erkrankungen in der Mannschaft und im Betreuerstab. Die Ersatztermine stehen bereits fest: Die Partie zu Hause gegen die Buchbacher findet am Mittwoch, 10. November, um 19 Uhr statt. Das Spiel in Unterhaching, das bereits wegen Infektionen der Gastgeber verschoben worden war, soll nun am Dienstag, 30. November, um 19 Uhr ausgetragen werden.