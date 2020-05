Am frühen Montagabend um kurz vor halb sechs tut Dennis Petersen etwas, das vor drei Monaten nicht der Rede Wert gewesen wäre: Er fährt zum Training. Der Jugendleiter des FC Deisenhofen wohnt auch im Ort, in den vergangenen Wochen ist er immer wieder von Eltern angesprochen worden: Lasst die Kinder trainieren, die gehen sonst ein. Nun beginnt die Maßnahme gegen die Hummeln im Hintern. Jetzt können sie den Kindern und Jugendlichen zumindest schon einmal folgendes Programm anbieten: Warmmachen, Technik-Elemente, Torschusstraining, Fußballtennis. "Fast alle Mannschaften nehmen das auch wahr, was mich sehr freut", sagt der 35-jährige Petersen. Fast alles läuft wie bei den Erwachsenen: Am Eingang Desinfektionsmittel, Umarmungen verboten, Duschen zu Hause.

Die meisten Jugendteams der Deisenhofener, die seit Jahren eine erfolgreiche Jugendarbeit betreiben, stehen irgendwo im Mittelfeld ihrer jeweiligen Tabelle. Auch sonst sehen die Verantwortlichen wenig Sinn darin, die Saison noch einmal anzupfeifen. Geklärt ist es aber noch nicht, weil auch im Jugendbereich alle auf die Entscheidungen des DFB-Bundestages am 25. Mai warten. Dort wird wohl beschlossen, wie es mit den Junioren-Bundesligen weiter geht, die Entscheidungen werden dann möglicherweise subsidiarisch weitergegeben.

Ein Verein wie Deisenhofen hat einen Nachteil, wenn die Männer und die Jugend später zeitverschoben spielen sollten. Die U19 des Vereins im Münchner Südosten spielt in der Bayernliga, also in der zweithöchsten Klasse, viele Talente schaffen den Sprung in die erste Mannschaft in der Bayernliga Süd. Doch der Kader kommt zur Not auch erst einmal ohne die internen Zugänge aus, ist Petersen überzeugt. "Sie können auch im Laufe des Jahres noch integriert werden, es ist aber natürlich eine Frage, wie lange sich das zieht", sagt er. Darüber hinaus stellten sich zurzeit ja alle die Frage, bis zu welchem Stichtag ein Jugendlicher noch in seiner Altersklasse spielen dürfte. Dazu gibt es auch eine Verbands-Arbeitsgruppe, in der auch die Deisenhofener vertreten sind. Weiterspielen, aber mit dem nächsten Jahrgang, das fänden sie beim FC noch eine interessante Option.