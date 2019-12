Hansi Flick darf "mindestens" bis Saisonende Cheftrainer des FC Bayern bleiben. Doch was passiert darüber hinaus? Viele geeignete Trainer-Kandidaten für den Sommer 2020 gäbe es nicht bei den Münchnern - und einer der wenigen, die im Gespräch sind, Erik ten Hag von Ajax Amsterdam, darf offiziell seinen Verein "vorerst" nicht verlassen. Dies sagte nun Marc Overmars, der Sportdirektor des niederländischen Meister, der Zeitung De Telegraaf. Er lasse ten Hag "mit Sicherheit nicht gehen, obwohl ich weiß, dass große europäische Spitzenklubs ihn auf dem Zettel haben. Aber diese Tür bleibt vorerst geschlossen", so Overmars. Es ist aber natürlich nicht ausgeschlossen, dass Ajax bei einem Angebot mit hoher Ablöse für ten Hag verhandlungsbereit wäre. Im Herbst hatte sich Overmars noch anders geäußert. Obwohl ten Hag in Amsterdam bis 2022 unter Vertrag steht, würden ihm am Saisonende "keine Steine in den Weg gelegt" werden, so Overmars im November, als sich die Bayern gerade von Niko Kovac getrennt hatten. Ten Hag, der Ajax in der Vorsaison ins Halbfinale der Champions League führte und früher bereits den FC Bayern II coachte, gilt neben Thomas Tuchel (Paris SG) als möglicher Flick-Nachfolger. Allerdings betonte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zuletzt, dass auch eine langfristige Cheftrainer-Anstellung von Hansi Flick "eine gut vorstellbare Option" sei.