Paralympics-Siegerin Elena Semechin wird trotz der andauernden Chemotherapie nach ihrem Hirntumor wieder bei einem Wettkampf starten. Die sehbehinderte Schwimmerin, die bei den Sommerspielen in Tokio Gold über 100 Meter Brust gewann, wird an diesem Donnerstag bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften in Berlin im Vorlauf antreten. "Ich will mein Leben nicht von der Krebserkrankung bestimmen lassen", sagte Semechin, 28: "Auch wenn es mir in den letzten Tagen durch die Chemotherapie schlecht ging, werde ich am Donnerstag versuchen, über die 100 Meter Brust zu schwimmen." Im Oktober war bei ihr ein Gehirntumor diagnostiziert worden, Anfang November überstand sie die schwere Operation gut. Am Jahresende begann ihre langwierige Chemotherapie.