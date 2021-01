Nach der Absage des Spiels in Uerdingen hat Fußball-Drittligist FC Ingolstadt Entwarnung für die Heimpartie an diesem Mittwoch (19 Uhr) gegen den Halleschen FC gegeben. Wie die Schanzer am Dienstag mitteilten, kann die Begegnung stattfinden. Dem zuständigen Labor zufolge sind die positiven Corona-Befunde vom vergangenen Wochenende "falsch positiv beziehungsweise negativ" gewesen. Dies habe eine weitere Testreihe bei den Ingolstädtern ergeben. Das komplette Team der Uerdinger war in Quarantäne geschickt worden, später machte auch der FCI positive Befunde öffentlich.