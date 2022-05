Fußball-Drittligist TSV 1860 München hat am Mittwoch weitere Zugänge bestätigt. Vom Regionalligisten Schweinfurt 05 wechselt Stürmer Meris Skenderovic, 24, zu den Löwen. "Meris hat gerade in der letzten Spielzeit unter Beweis gestellt, dass Potenzial in ihm steckt", sagte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel. Zudem kommt Albion Vrenezi, 28, vom insolventen ehemaligen Drittligisten Türkgücü München. "Mit Albion ist es uns gelungen, einen der interessantesten Offensivspieler, die ablösefrei sind, für uns zu gewinnen", meinte Gorenzel. Tags zuvor hatte Sechzig die Rückkehr von Defensivspieler Tim Rieder, 28, ebenfalls von Türkgücü, bestätigt.