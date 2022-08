Nationalspielerin Giulia Gwinn vom FC Bayern München hat ihre Teilnahme an den beiden WM-Qualifikationsspielen gegen die Türkei und Bulgarien abgesagt. Grund sind anhaltende Kniebeschwerden. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat laut DFB vorerst auf eine Nachnominierung verzichtet. Die Nationalelf bestreitet ihre abschließenden beiden Spiele in der Qualifikation für die WM 2023 in Australien und Neuseeland am 3. September (ab 14.45 Uhr, ZDF) in der Türkei und am 6. September (ab 18.30 Uhr, ARD One) in Bulgarien. Der Kader umfasst noch 23 Spielerinnen. Die EM-Zeiten führen die Qualifikationsgruppe H mit drei Punkten Vorsprung vor Serbien an. Nur der Tabellenerste qualifiziert sich direkt für die vom 20. Juli bis 20. August 2023 in Ozeanien stattfindende WM.