Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft testet beim anstehenden Länderspiel-Doppelpack gegen Australien und Norwegen. Die hochkarätigen Gegner für die beiden Heimspiele in Wiesbaden am 10. April (16.10 Uhr/ARD) und 13. April (16 Uhr/ZDF) erfreuen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg: "Das sind zwei Gegner, die zu den Topnationen weltweit zählen. Beide Teams sind bekannt für ihren physisch geprägten und dynamischen Fußball." Die Testspiele dienen nach der verpassten Olympia-Qualifikation bereits der Vorbereitung auf die EM 2022 in England. Die DFB-Elf war kürzlich mit einem Sieg gegen Belgien (2:0) und einer Niederlage gegen Europameister Niederlande (1:2) ins Jahr gestartet.