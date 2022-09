Torhüterin Ann-Katrin Berger kehrt nach ihrer Krebsbehandlung ins deutsche Nationalteam zurück. Die 31-Jährige vom FC Chelsea steht im Aufgebot von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg für das Test-Länderspiel gegen Frankreich am 7. Oktober (20.30 Uhr) in Dresden. Für das erste Heimspiel seit dem Erreichen des EM-Finales in England sind bereits etwa 24 000 Tickets verkauft. "Wir freuen uns sehr, dass Ann-Katrin wieder dabei sein kann. Das ist die schönste Nachricht", sagte Voss-Tecklenburg. Die Torhüterin hatte nach der EM bekannt gegeben, dass sie sich erneut einer Krebsbehandlung unterziehen müsse. Bei Chelsea gab Berger am Vorwochenende ihr Comeback.