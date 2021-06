Das deutsche Fußballnationalteam der Frauen hat in seinem letzten Länderspiel vor der Sommerpause 0:0 gegen Chile gespielt. Wie angekündigt, hatte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Aufstellung im Vergleich zur Partie gegen Frankreich (0:1) vergangenen Donnerstag deutlich verändert. Acht neue Spielerinnen rückten in die Startelf, einzig Jana Feldkamp in der Abwehr sowie Sjoeke Nüsken und Linda Dallmann im Mittelfeld behielten ihren Platz. Die fehlende Abstimmung war den Deutschen deutlich anzumerken. Das Aufbauspiel lief nicht flüssig, oft waren Ballverluste und technische Fehler der Grund, es fehlte an Dynamik. Die für Olympia in Tokio qualifizierten Chileninnen machten viel Druck, agierten offensiv mutig und kamen durchaus zu Chancen. "Wir sind nie in unser Spiel reingekommen, speziell in der ersten Halbzeit hatten wir keine Ruhe, dann tut man sich gegen einen leidenschaftlich kämpfenden Gegner schwer", sagte Voss-Tecklenburg. "Das war insgesamt absolut keine gute Leistung von uns. Da waren heute viel zu viele Fehler." Auch fünf Wechsel nach der Pause halfen nur bedingt. Kurz vor Schluss hatte Daniela Zamora für Chile und Nicole Anyomi für Deutschland noch gute Chancen - doch es blieb beim 0:0.