Markus Anfang wird neuer Trainer von Fußball-Zweitligist Darmstadt 98. Der 45-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2022. Anfang wird Nachfolger von Dimitrios Grammozis, der seinen bis Sommer gültigen Vertrag nicht verlängert hat. "Ich finde die Herausforderung in Darmstadt extrem spannend", sagte Anfang, der zuvor in der zweiten Liga beim 1. FC Köln und bei Holstein Kiel gearbeitet hat. Anfang und Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in Kiel. "Neben seiner fachlichen Kompetenz ist Markus ein echter Teamplayer", betonte Wehlmann.