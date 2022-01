Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beklagen einen Corona-Ausbruch. Am Donnerstag wurden sieben Spieler sowie drei Personen aus dem Trainer- und Betreuerstab positiv getestet. Tags zuvor hatte Straubing zu Hause 2:1 gegen Mannheim gewonnen. Dabei fehlte bereits Verteidiger Marcel Brandt, dessen Corona-Fall erst am Spieltag bekannt gemacht worden war. Ob das Gastspiel in Berlin an diesem Freitag (19.30 Uhr) stattfindet, stand zunächst nicht fest.