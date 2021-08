Fußball-Bundesligist SpVgg Greuther Fürth kann die in Bayern auf 50 Prozent angehobene Auslastung von Stadien bei Großveranstaltungen nicht ausschöpfen. Nach Angaben des Aufsteigers dürfen zum Heimspiel am 11. September (15.30 Uhr) gegen Wolfsburg lediglich 6700 Plätze und damit weiterhin weniger als die Hälfte des rund 16 600 Zuschauer betragenden Fassungsvermögens besetzt werden. Als Grund nannte der Verein das unverändert gültige Stehplatzverbot. Zur Saisonheimpremiere gegen Bielefeld (1:1) waren 5890 Zuschauer erlaubt. "50 Prozent hören sich auf dem Papier besser an, als es in Wahrheit ist. Es ist extrem schade, dass wir in Bayern damit weiterhin im Vergleich zu den anderen Bundesländern hinterherhinken", sagte Geschäftsführer Holger Schwiewagner.