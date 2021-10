Das bayerische Finanzministerium hat 53,5 Millionen Euro für den Wiederaufbau der zerstörten Bobbahn in Schönau am Königssee zugesagt, wie Bahnchef Markus Aschauer mitteilt. Damit können die Planungen für die Rettung der ältesten Kunsteisbahn Deutschlands beginnen. Das beschloss der Kreistag Berchtesgadener Land am Freitag in einer Sitzung. Die Millionen für die Instandsetzung sind notwendig, weil bei einem Unwetter im Juli Teile der Bahn von Gerölllawinen weggerissen wurden. Sollten keine geologischen Risiken auftauchen, könnten laut Aschauer im Winter 2024 wieder Wettkämpfe stattfinden.