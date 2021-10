Der FC St. Pauli hat sich die deutsche Meisterschaft im Blindenfußball gesichert. Die Hamburger setzten sich dank eines verwandelten Strafstoßes von Jonathan Tönsing mit 1:0 am letzten Spieltag in Bonn gegen Rekordmeister MTV Stuttgart durch. St. Pauli holte sich mit 19 Punkten nach sieben Spielen zum zweiten Mal die Meisterschale. Trainer Wolf Schmidt zeigte sich zufrieden: "Das fühlt sich gerade sehr gut an. Unser Sieg ist verdient." Solche Momente "sind die Veredelung von sehr viel harter Arbeit". Dem fünfmaligen Meister Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg reichte ein 1:1 gegen Borussia Dortmund für den dritten Platz (15 Punkte) hinter Stuttgart (16).