Die deutschen Biathleten haben beim Weltcup in Nove Mesto aufgrund schlechter Schießleistungen die Podestplätze in der Verfolgung klar verpasst. Bester des deutschen Quartetts war am Samstag Erik Lesser, der sich drei Fehler leistete und als 14. nach 12,5 Kilometern ins Ziel kam. Den Sieg sicherte sich Quentin Fillon Maillet, der bereits den Sprint für sich entschieden hatte. Der Franzose verwies den ebenfalls mit zwei Strafrunden belasteten Gesamtweltcupführenden Johannes Thingnes Bö aus Norwegen um acht Sekunden auf Rang zwei. Dritter wurde Verfolgungsweltmeister Emilien Jacquelin aus Frankreich (1 Fehler/+ 14,6 Sekunden). Einen gebrauchten Tag erlebten Olympiasieger Arnd Peiffer (33), Ex-Weltmeister Benedikt Doll und Roman Rees. Doll auf Position 24 und Peiffer als 27. schossen je sieben Fahrkarten, Rees als 31. musste vier Strafrunden laufen.