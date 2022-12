Fußball-Reporter Béla Réthy bestreitet beim WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko sein letztes Spiel als Kommentator. Das Duell am Mittwoch (20 Uhr) wird im frei empfangbaren Fernsehen vom ZDF übertragen. Schon vor dem Turnier war klar, dass der 65 Jahre alte Réthy sich mit der Weltmeisterschaft als TV-Reporter am Mikrofon verabschieden wird. Réthy hatte von 1996 bis 2018 alle vom ZDF übertragenen Endspiele der Welt- und Europameisterschaften kommentiert. Vom Endspiel der Fußball-EM 2021 hatte Oliver Schmidt für das ZDF berichtet. Bei der WM 2014 begleitete Réthy unter anderem das 7:1 Deutschlands über Brasilien. Das erste Halbfinalspiel zwischen Argentinien und Kroatien am Dienstag (20 Uhr) zeigt die ARD, dort ist auch das Finale zu sehen. Alle WM-Partien werden bei MagentaTV gezeigt.