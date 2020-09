Die Beachvolleyball-EM in Lettland ist für Julius Thole und Clemens Wickler mit einer herben Enttäuschung vorzeitig zu Ende gegangen. Die WM-Zweiten aus Hamburg verloren am Freitag mit 1:2 (24:26, 21:13, 12:15) gegen die Italiener Paolo Nicolai und Daniele Lupo. Damit ist das auf Position drei gesetzte deutsche Spitzen-Duo bei den Titelkämpfen in Jurmala bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Nicht viel besser lief es auch für die anderen deutschen Männer-Teams. Philipp Arne Bergmann und Lukas Pfretzschner verpassten in einem weiteren deutsch-italienischen Duell den Sprung ins Achtelfinale - sie verloren mit 1:2 (21:16, 17:21, 10:15) gegen Jakob Windisch und Adrian Carambula. Zuvor waren bereits Nils Ehlers und Simon Pfretzschner ebenso wie Armin Dollinger und Sven Winter nach zwei Niederlagen in den Gruppenspielen ausgeschieden. Im Frauen-Turnier stehen hingegen alle vier deutschen Teams im Achtelfinale. In der Runde der besten 16 kommt es dabei zum Duell zwischen den deutschen Meisterinnen Sandra Ittlinger und Chantal Laboureur mit Olympiasiegerin Laura Ludwig und ihrer Partnerin Margareta Kozuch. Weiter im Rennen um den Titel sind auch das Nationalteam Victoria Bieneck und Isabel Schneider sowie das Duo Kim Behrens und Cinja Tillmann aus Münster.