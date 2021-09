Die Basketballer von Medi Bayreuth haben in ihrem Qualifikationsturnier zum Europe Cup in Krasnojarsk souverän das Finale erreicht. Am frühen Mittwochabend (Ortszeit) bezwang die Mannschaft von Raoul Korner die ungarische Mannschaft SZTE Szeged 84:77, wobei der Sieg nie ernsthaft gefährdet war, Bayreuth führte nach dem ersten Viertel bereits mit 25:7. Bester Werfer der Oberfranken war Marcus Thornton mit 23 Punkten. Andreas Seiferth steuerte 19 Punkte bei, alle weiteren Spieler blieben einstellig. Die Sieger der insgesamt vier Qualifikationsturniere nehmen allesamt sicher an der Gruppenphase des Europe Cups teil, die in der zweiten Oktoberwoche beginnt. Die Bayreuther waren bereits am Montag ins mehr als 3000 Kilometer östlich von Moskau gelegene Krasnojarsk abgereist und nach 16 Stunden angekommen. Während die Ungarn zunächst in einem Viertelfinale antreten mussten, war Bayreuth für das Halbfinale bereits gesetzt. Das Finale des Turniers in Sibirien findet am Freitag um 14.30 Uhr deutscher Zeit (19.30 Uhr Ortszeit) statt. Der Basketball-Bundesligist trifft dabei auf Hapoel Haifa, das sich im zweiten Spiel am Mittwoch mit 85:80 gegen den Qualifikationsgastgeber Enisey Krasnojarsk durchsetzen konnte.