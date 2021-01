Die Basketballer des FC Bayern haben sich in einer engen Schlussphase einen knappen 95:93-Sieg bei Khimki Moskau gesichert und bleiben als Sechster aussichtsreich im Kampf um die Playoffs.

Es hatte gut begonnen für die Gäste aus München in der Arena Mytishchi, in der Zuschauer zugelassen waren. 20 Prozent der Hallenkapazität waren erlaubt, von möglichen 1500 Fans kamen aber gerade mal 334. Die sahen im ersten Viertel ein klar unterlegenes Heimteam, die Münchner zogen dank einer starken Abwehr und sicheren Würfen auf 15:4 davon, führten nach dem ersten Viertel 26:15. Um im zweiten überraschend nachzulassen. Fehlpässe, Ballverluste, schwache Würfe: Zur Halbzeit stand es 44:44. Auch nach der Pause starteten die Bayern mit mehr Energie - und kamen erneut aus dem Rhythmus. Khimkis überragender Alexey Shved sammelte 32 Punkte, und so gingen die Gastgeber mit einer 75:73-Führung ins letzte Viertel. Es folgte ein nervenaufreibender Schlagabtausch. Angeführt von den sehr auffälligen Nick Weiler-Babb (25 Punkte) und James Gist (17), der sein besten Spiel für den FCB machte, zitterten sich die Bayern aber zum verdienten Sieg.